Вход в Политехническую гимназию будет осуществляться по пластиковым картам

В настоящее времявсе официальные и запасные выходы двух зданий гимназии оборудованысистемами контроля, сообщили в департаменте по связям со СМИ ЕВРАЗа. Приобретены и установлены электронные проходные,смонтированы 6 видеокамер внутри помещений и 3 видеокамеры вне зданиягимназии с выводом информации на несколько мониторов. Каждый ученик исотрудники гимназииполучили индивидуальные пластиковые карты, вход вздание сейчас осуществляется при помощи электронной системы доступа. Сначала нового учебного года один из родителей ученика начнет получатьСМС-сообщение, когда его ребенок пришел или покинул школу. Для введенияединой пластиковой карты проходные гимназии и библиотека былиоборудованы современным считывающим оборудованием.