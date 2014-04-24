Новый роскошный Nissan Teana - новые условия покупки только в автоцентре КОНКОРД!
24 апреля 2014, 18:05ОбществоПолина
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Специальное предложение! Уважаемые клиенты! Только первым 5 покупателям предоставляются самые выгодные условия приобретения! Записаться на тест-драйв Записавшись на тест-драйв, вы...
Уважаемые клиенты!
Только первым 5 покупателям предоставляются самые выгодные условия приобретения!
Записавшись на тест-драйв, вы лично оцените динамику, безопасность и роскошь этого автомобиля.
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55
Двигатель: 2.5 (172 л.с.)
КПП: Вариатор
Передний привод
Серебристый металлик
1 098 000 руб.
Двигатель: 2.5 (172 л.с.)
КПП: Вариатор
Передний привод
Красный металлик
Доступны другие цвета
1 268 000 руб.
Двигатель: 3.5 (249 л.с.)
КПП: Вариатор
Передний привод
Белый
1 437 000 руб.
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