Тагильчанка Елена Ионова проводит поэтический вечер в Челябинске

Елена Ионова – родилась в Нижнем Тагиле, окончила Уральское училище прикладного искусства по специальности «дизайн среды», а затем художественно-графический факультет НТГСПА.

Девушка также является членом литературной студии «Ступени». Ее стихи опубликованы в альманахах «Эхо» (Нижний Тагил, 2005), «Ступени» (Нижний Тагил, 2007), «Поэтический марафон-2005» (Екатеринбург), в сборнике «Игра» (Нижний Тагил, 2008). Живёт в Нижнем Тагиле.

25 апреля в Челябинске Елена организует собственный поэтический вечер, как оказалось, впервые.

Жду всех желающих. Настроение должно быть усидчивое, потому что я читаю довольно занудно. Вообще, это мой дебют в качестве единственного чтеца на литературном вечере, поэтому самой интересно, что от этого получат гости поделилась автор с TagilCity.ru.

***

Где луна моя двурога,

Туча кругла, как свинья,

Я создам другого Бога

Для тебя и для меня.

Чтобы жил на Анатольской

Или на площадке «Гать»,

Падал на воде — где скользко,

Нас бичом не смел стегать —

Брал колючий куст крапивы

Или тонкий ивы прут…

Там в конце все будут живы,

А в начале все умрут…

***

Здравствуй, Анечка-феечка, тлей угольком,

Доложи, как закончится век.

Зарекись, отрекись, вспоминая о том,

Как любил нас разбавленный снег.

Знаешь, Анечка... Знаешь! Но лучше молчи,

Белокрылую спину не прячь.

В этом мире стекла, острых бритв и мужчин,

Для любого найдётся палач.

Когда-то поэтические вечера были одновременно и символом последних модных тенденций. Но и теперь для таких мероприятий можно купить платье, которое идеально подойдет для культурного досуга, строгое, но одновременно красивое. Чтобы сэкономить средсва можно приобрести недорогие платья со склада производителя. А строгий размерный ряд по ГОСТу не дасть деньгам пропасть даром.