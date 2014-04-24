Тагильчанка Елена Ионова проводит поэтический вечер в Челябинске
Елена Ионова – яркая творческая личность, художница и поэт, знакомая многим тагильчанам. В рамках арт-группы «Лаборатории событий» она провела множество ярких мероприятий - выставок, спектаклей, которые были оценены по достоинству – как публикой, так и жюри различных фестивалей.
Елена Ионова – родилась в Нижнем Тагиле, окончила Уральское училище прикладного искусства по специальности «дизайн среды», а затем художественно-графический факультет НТГСПА.
Девушка также является членом литературной студии «Ступени». Ее стихи опубликованы в альманахах «Эхо» (Нижний Тагил, 2005), «Ступени» (Нижний Тагил, 2007), «Поэтический марафон-2005» (Екатеринбург), в сборнике «Игра» (Нижний Тагил, 2008). Живёт в Нижнем Тагиле.
25 апреля в Челябинске Елена организует собственный поэтический вечер, как оказалось, впервые.
Жду всех желающих. Настроение должно быть усидчивое, потому что я читаю довольно занудно. Вообще, это мой дебют в качестве единственного чтеца на литературном вечере, поэтому самой интересно, что от этого получат гости поделилась автор с TagilCity.ru.
***
Где луна моя двурога,
Туча кругла, как свинья,
Я создам другого Бога
Для тебя и для меня.
Чтобы жил на Анатольской
Или на площадке «Гать»,
Падал на воде — где скользко,
Нас бичом не смел стегать —
Брал колючий куст крапивы
Или тонкий ивы прут…
Там в конце все будут живы,
А в начале все умрут…
***
Здравствуй, Анечка-феечка, тлей угольком,
Доложи, как закончится век.
Зарекись, отрекись, вспоминая о том,
Как любил нас разбавленный снег.
Знаешь, Анечка... Знаешь! Но лучше молчи,
Белокрылую спину не прячь.
В этом мире стекла, острых бритв и мужчин,
Для любого найдётся палач.
Когда-то поэтические вечера были одновременно и символом последних модных тенденций. Но и теперь для таких мероприятий можно купить платье, которое идеально подойдет для культурного досуга, строгое, но одновременно красивое. Чтобы сэкономить средсва можно приобрести недорогие платья со склада производителя. А строгий размерный ряд по ГОСТу не дасть деньгам пропасть даром.
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