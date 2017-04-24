Нерадивая мать из Артемовского пыталась скрыться с ребенком от судебных приставов
24 апреля 2017, 10:55Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Артемовском суд лишил материнских прав женщину, которая уклонялась от исполнения родительских обязанностей.
Пятилетняя девочка решением суда передана под опеку бабушке. Установлено, что накануне суда мать пыталась скрыть девочку, и увезла ее в Заречный.
Как пишут «Вечерние Ведомости», судебные приставы связались с нерадивой матерью и объяснили, что будут вынуждены объявить ребенка в розыск. После предупреждения женщина вернула ребенка домой.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей