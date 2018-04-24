48 нарушений ПДД вблизи школ было зафиксировано в ходе рейда в Нижнем Тагиле (ФОТО)

47 полицейских из ГИБДД, ПДН и ППСП были задействованы для осуществления проверки. Сотрудники в ходе рейда зафиксировали 48 нарушений ПДД. Среди них 28 нарушений совершили дети, и еще 13 - другие пешеходы.

Результаты рейда свидетельствуют о массовом нарушении правил дорожного движения детьми возле школ. Вблизи одного из учебных заведений среди причин нарушений ПДД назвали поврежденное ограждение, уточняет отдел пропаганды ГИБДД.

Полицейские провели с детьми беседы о ПДД и об ответственности за нарушения. Школьникам напомнили ключевые правила дорожного движения, отдельно высказавшись об использовании велосипедов, самокатов, роликов и подобных средств. Профилактические беседы провели и с руководителями учебных заведений.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД