Парковка машин и продажа алкоголя будут запрещены в центре Нижнего Тагила 9 Мая

9 Мая в Нижнем Тагиле будет запрещена продажа алкоголя и парковка машин. Ограничения распространяются не на все районы - только на центр города и Вагонку.

9 Мая с 07.00 до 23.00 не смогут продавать спиртные напитки магазины и предприятия, находящиеся на улицах: Пархоменко (от Ломоносова до К. Маркса), К. Маркса (от Пархоменко до Мира), Горошникова (от Мира до Красноармейской), Уральской (от Красноармейской до Огаркова), Ломоносова (от Огаркова до Пархоменко), Мира (от К. Маркса до Горошникова), Огаркова (от Уральской до Ломоносова).



С 13.00 до 17.00 такой же запрет на продажу алкоголя будет действовать в Дзержинском районе. Запрещено торговать спиртным торговым точкам и предприятиям, расположенным на улицах: пр. Вагоностроителей, пр. Ленинградский, пр. Дзержинского.



С 00.00 часов нельзя будет парковать машины на улицах: пр. Ленина (от ул. Октябрьской революции до ул. Островского), Дзержинского (от пр. Вагоностроителей до пр. Ленинградского), Мира (от ул. Горошникова до ул. Циолковского), Вагоностроителей (от Восточного ш. до ул. Тимирязева), пр. Строителей (от пр. Мира до ул. Пархоменко), Первомайской (от ул. Газетной до ул. Горошникова), Горошникова (от пр. Мира до ул. Красноармейской), Газетной (от пр. Мира до ул. Островского), К.Маркса (от ул. Пархоменко до ул. Островского).





Ограничено движение будет в квадрате проспекта Мира, улиц Карла Маркса, Горошникова, Огаркова с 7.30, сообщает Администрация города Нижний Тагил.