Перепись населения пройдет в 2020 году в Свердловской области

С 1 по 31 октября 2018 года в России состоится пробная перепись населения, в которой примут участие около 550 тыс. человек. Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года.

В 2020 году переписные листы можно будет заполнить в интернете, переписчики так же, как это было в 2010 году во время переписи, будут приходить в квартиры людей и заполнять переписные листы, сообщают «Европейско-Азиатские новости».