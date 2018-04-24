Сильный снег и гололед ожидаются в Свердловской области 24 и 25 апреля
24 апреля, 19:00Общество
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24 и 25 апреля в Свердловской области ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экстренное предупреждение поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Нижнего Тагила.
Из-за налипания мокрого снега возможны повреждения линий электропередач. Также МЧС рекомендует ограничить передвижение на личном транспорте во избежание ДТП.
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