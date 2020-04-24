В Нижнем Тагиле стартовал конкурс эссе о тружениках тыла на Уралвагонзаводе

Эссе должно должно опираться только на фактический материал. Нужно упомянуть дату и место рождения героя, время и обстоятельства его приезда в Нижний Тагил, время начала его трудовой деятельности на УВЗ, специальность, по которой он трудился на заводе, его дальнейшую биографию, в том числе дату и место смерти.

Количество работ в конкурсе может быть любым. Все эссе будут размещены на новом сайте, посвященном истории Уральского танкового завода № 183 (УВЗ в годы войны), его труженикам и фронтовикам.

Работы на конкурс принимаются с 24 апреля по 12 мая в электронном виде на электронный адрес tsarskiedni@yandex.ru, с пометкой: «На конкурс эссе «История Великой Победы: у станка — как на фронте». Оцениваться работы будут в двух возрастных категориях — от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Итоги конкурса будут подведены 25 мая 2020 года.