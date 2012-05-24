Канадские специалисты завершили двухнедельный курс обучения тагильских студентов (ФОТО)

Преподаватели занятий – выпускники команды программы MBA бизнес-школы Richard Ivey университета штата Западный Онтарио. В этом году, как и много лет подряд, в Нижний Тагил к студентам НТИ приехали 4 канадских специалиста. Двое из них преподают курс с переводчиком, двое – без, рассказывает директор центра дополнительного профессионального образования вуза Ирина Стрельцова.

В программе курса изучаются вопросы финансов, менеджмента, маркетинга сиспользованием case-технологий. Результатом обучения становится защитабизнес-плана. К защите дипломного проекта студенты курса готовятсягруппами, отрабатывая также умение работать в команде.

Помимо Нижнего Тагила аналогичные курсы проводятся в Иркутске, Екатеринбурге, Днепропетровске, Минске, а также в Румынии, Македонии и Танзании. Интересно, что в бизнес-школе, отправляющей своих представителей, буквально проходит конкурс на поездку в Нижний Тагил. По мнению канадцев, в нашем городе организация курса проходит на высочайшем уровне говорит Ирина Петровна.

Фото «канадских» курсов разных лет.

Обычно проблемы возникают с получением визы в США, Канаду, Европу (для посещения европейских государств необходима шенгенская виза) и ряд других стран. Некоторые страны не пускают на свою территорию иностранных граждан с судимостями, а также неблагополучных в социальном плане людей. Некоторые препятствуют въезду незамужних девушек, и на это тоже есть некоторые весомые причины.