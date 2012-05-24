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Подгузники, развивающие игрушки и другие нужные вещи соберут тагильчане для воспитанников Домов малютки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подгузники, развивающие игрушки и другие нужные вещи соберут тагильчане для воспитанников Домов малютки

24 мая 2012, 14:34Общество
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