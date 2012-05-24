Подгузники, развивающие игрушки и другие нужные вещи соберут тагильчане для воспитанников Домов малютки
23 мая в Нижнем Тагиле стартовала еще одна благотворительная акция «Каждый тагильский ребенок - наш!». Эта призвана помочь в первую очередь самым маленьким малышам.
Жителей Нижнего Тагила просят оказать помощь деткам, воспитывающимся в детских домах и домах малютки. Участники акции смогут принести заранее купленные подгузники, средства по уходу за детьми, развивающие игрушки, погремушки, бутылочки, пустышки, а также товары для творчества. Принести пожертвования можно будет по адресу ул. Юности, 5 с 9.00-17.00, контактный телефон: 46-94-28. Волонтеры будут также дежурить рядом со входом в ТЦ «Микс» со стороны парковки с 11 до 16 часов 26 и 27 мая.
Организаторами акции выступили информационный портал для родителей tagil-mama.ru и Свердловская Региональная Общественная Организация «Аистенок» при поддержке Отдела социальных программ и семейной политики Администрации Нижнего Тагила, компании «Стилнов» и ТЦ «Микс».
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