Подгузники, развивающие игрушки и другие нужные вещи соберут тагильчане для воспитанников Домов малютки

Жителей Нижнего Тагила просят оказать помощь деткам, воспитывающимся в детских домах и домах малютки. Участники акции смогут принести заранее купленные подгузники, средства по уходу за детьми, развивающие игрушки, погремушки, бутылочки, пустышки, а также товары для творчества. Принести пожертвования можно будет по адресу ул. Юности, 5 с 9.00-17.00, контактный телефон: 46-94-28. Волонтеры будут также дежурить рядом со входом в ТЦ «Микс» со стороны парковки с 11 до 16 часов 26 и 27 мая.