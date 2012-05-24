Потепление в Нижний Тагил придет только после выходных

Областной «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации» распространил предупреждение о заморозках в ближайшие дни. Самые сильные ночные заморозки в Нижнем Тагиле были сегодня ночью и будут в ночь на 25 мая. Температура на поверхности почвы будет сохраняться на уровне -1, -3 градуса. 26 мая ночные заморозки ослабеют, температура воздуха повысится, и пройдут дожди.