Предприниматели и специалисты по маркетингу в Нижнем Тагиле посетили семинар «Возможности интернета для решения маркетинговых задач» (ФОТО)

В зале Нижнетагильского фонда поддержки предпринимателей собралисьбизнесмены города, а также специалисты по маркетингу и рекламе, которые понимают актуальность продвижения своих организаций с помощью интернета.

Ирина Пономарева, специалист по интернет-маркетингу, директор ООО «Тагил Сити», рассказала посетителям семинара о том, как измерить аудиторию, которая ищет ваши товары и услуги в интернете, привела примеры эффективных и, что немаловажно, малобюджетных способов привлечения внимания к своей компании с помощью интернета. Именно из ее выступления гости семинара узнали, как посчитать число клиентов, которые смогут купить у вас товар благодаря интернету, кто такой слонопротирщик и как использовать событийный маркетинг в сети.

Александра Балуева, специалист по связям с общественностью,PR-менеджер, руководитель отдела информационного развития ООО «ТагилСити», поведала об аудитории Рунета и описала интернет-пользователя в Нижнем Тагиле, а также познакомила участников семинара с секретами успешной seo-оптимизации.

Сергей Демидов, ООО «ВИА сайт», опытный специалист по интернет-маркетингу, завоевал внимание слушателей рассказом о правилах создания эффективного продающего сайта, способах его усовершенствования и реанимации так называемых «мертвых» сайтов.

Всего участие в семинаре приняло 16 человек, в перерывах на кофе-брейк они смогли познакомиться друг с другом поближе, а также задать свои вопросы выступающим. А в конце мероприятия каждый участник получил сертификат об участии в семинаре.

Изначальномынерассчитывалинабольшое количество желающихполучитьтакие специфическиезнания, поэтому место было выбрано подмаленькуюгруппуипрограммапостроена таким образом, чтоб удалось поработать индивидуально, ответить на все возникающие вопросы.

Уже за первые дни приема заявок на участие в семинаре мыпоняли, что в Нижнем Тагиле высока потребность в получении информации опродвижении в интернете, о создании и поддержании своих сайтов. Поэтомубыло принято решение провести еще 2 дополнительных семинара для тех, ктопо какой-то причине не успел или не смог записаться на первый семинар, -- рассказывает Ирина Пономарева, руководитель проекта TagilCity.ru.

Так, 29 и 30 мая 2012 года организаторы проведут еще 2 семинара на тему «Возможности интернета для решения маркетинговых задач», записаться на которые можно до 15 часов 28 мая 2012 года по телефону 499-334 или отправив свои контактные данные (ФИО, организация, должность, телефон) на почту alexandra@tagilcity.ru.