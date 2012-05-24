Танцующие монеты и чемпионат по игре «орел-решка» - настоящий денежный фестиваль пройдет в Екатеринбурге

Неподалёку от танцевальной площадки будет установлен необычный арт-объект, двухметровый макет студенческой монеты, разработанный учащимися вузов. На инсталляции будет изображен студент Георгий Победоносный, одержавший победу над «хвостовочным» змеем. Каждый желающий сможет сфотографироваться в образе героя. На монетке будет специальная прорезь, в которую можно засунуть свою голову и оказаться скачущим верхом на лошадке.

Екатеринбургские студенты считают, что данная валюта должна быть введена в учебных заведениях и вручаться в качестве бонуса за успехи в учебе. По задумке, впоследствии монеты можно будет обменять на билеты в кино, театр или расплатиться ими за романтический ужин.

Это интересная идея, которую стоит рассмотреть, так как такая монета могла бы стать хорошей мотивацией для молодых людей. В ряде учебных заведений студентов награждают, так почему не создать еще один инструмент, который превратил бы обучение в интересную игру? -- рассказывают организаторы.