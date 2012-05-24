Танцующие монеты и чемпионат по игре «орел-решка» - настоящий денежный фестиваль пройдет в Екатеринбурге
В четверг, 24 мая, в столице Урала встретятся две стороны монеты — «орел» и «решка». Участницы танцевального флешмоба разделятся на две команды и покажут зрелищный и зажигательный танец. Девушки повторят традиционные движения монеток, которые, падая на землю, крутятся вокруг своей оси.
Неподалёку от танцевальной площадки будет установлен необычный арт-объект, двухметровый макет студенческой монеты, разработанный учащимися вузов. На инсталляции будет изображен студент Георгий Победоносный, одержавший победу над «хвостовочным» змеем. Каждый желающий сможет сфотографироваться в образе героя. На монетке будет специальная прорезь, в которую можно засунуть свою голову и оказаться скачущим верхом на лошадке.
Екатеринбургские студенты считают, что данная валюта должна быть введена в учебных заведениях и вручаться в качестве бонуса за успехи в учебе. По задумке, впоследствии монеты можно будет обменять на билеты в кино, театр или расплатиться ими за романтический ужин.
Это интересная идея, которую стоит рассмотреть, так как такая монета могла бы стать хорошей мотивацией для молодых людей. В ряде учебных заведений студентов награждают, так почему не создать еще один инструмент, который превратил бы обучение в интересную игру? -- рассказывают организаторы.
Также горожанам предложат принять участие в чемпионате «орел—решка» и выиграть приз. Человек отгадывает, что сейчас выпадет — орел или решка. Если говорит правильно, то проходит в следующий тур. Это первый чемпионат, который пройдет по полюбившейся многим игре. Организаторы считают, что данная акция поможет привить людям бережное отношение к деньгам, даже к маленьким монеткам. Реквизит для чемпионата предоставит крупнейший коммерческий банк Урала «СКБ-банк».