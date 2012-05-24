В Нижнем Тагиле прошел городской конкурс красоты (ФОТО)

Несколько недель проходил отборочный этап. Наконец, 18 мая состоялся долгожданный финал. За конкурсанток взялись режиссеры и стилисты – девушкам предстояло показать себя во всей красе. Последний штрих румян, напутственные слова группы поддержки, и вперед!

Зазвучала музыка, и под аплодисменты на сверкающем огнями сцене Городского Дворца Молодежи появились восемь красивейших девушек.Зрительный зал на 800 мест забит до отказа, желающим полюбоваться на красоток, поддержать подруг, сложно было найти место даже в проходе. Исполнительный директор Управляющей компании GrossHaus Дмитрий Балуца занял почетное место в жюри.

На творческом этапе конкурсанткам предстояло проявить себя в самых различных жанрах, показать артистизм, самобытность и поразить гостей и строгое жюри своим необыкновенным талантом. Надо сказать, что выступления финалисток никого не оставили равнодушными. Зрители подпевали девушкам, участвовали в конкурсах, дружно скандировали имена участниц иблагодарили каждую конкурсантку бурными аплодисментами.

И вот долгожданное дефиле в вечерних платьях. Самый красивый и женственных конкурс продемонстрировал все обаяние, изящество и красоту участниц. Компетентное жюри удалилось для подведения итогов конкурса, а волнительное ожидание скрасил концерт живой музыки от группы «Blues Line». По итогам всех конкурсных заданий в упорной борьбе победила Юлия Акулова. Юлии достались ценные подарки, зрительские овации, а также право представлять бренд GrossHaus на фото- и видеоматериалах в течение 2012 года! Поздравляем!