«Роснефть» и УВЗ заключили соглашение о партнерстве

Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность в сфере разработки, производства и внедрения высокотехнологичных смазочных материалов. Кроме того, предполагается, что специалисты «Роснефти» проведут анализ с последующим внедрением в технологическую цепочку продукции, востребованной предприятиями УВЗ.

По результатам подписания Игорь Сечин заявил: «Мы рады подписанным соглашениям, которые позволят выстроить стратегическое сотрудничество с ведущим промышленным холдингом России. Благодаря подписанным соглашениям «Роснефть» обеспечит смазочными материалами предприятия корпорации на привлекательных финансовых условиях и в бесперебойном режиме. Мы считаем, что перед лицом вызовов, поставленных современной экономической и политической ситуацией перед нашими компаниями, необходимо объединение совместных усилий, направленных на повышение конкурентоспособности отечественного производства».

Олег Сиенко подчеркнул: «Мы положительно оцениваем перспективы сотрудничества с компанией «Роснефть». Комплексные поставки индустриальных нефтепродуктов помогут снизить издержки на обслуживания производства. Кроме того, в наших планах создание совместных программ импортозамещения с обязательным получением одобрения производителей оборудования. Это полностью отвечает интересам отечественной промышленности».