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«Роснефть» и УВЗ заключили соглашение о партнерстве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Роснефть» и УВЗ заключили соглашение о партнерстве

24 мая 2014, 11:25Общество
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