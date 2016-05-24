Неизвестный подросток с признаками психического расстройства взбудоражил пассажиров маршрутки: полиция Нижнего Тагила выясняет его личность (ФОТО)

На необычное поведение подростка обратили внимание пассажиры маршрутного такси №47. Оно показалось им ненормальным, поэтому пассажиры вызвали полицию. Инспектор по делам несовершеннолетних попытался узнать у мальчика кто тот такой и где живет, но не добился успеха. Речь ребенка была несвязной, сообщить что-либо о себе он не смог.

В полицию не было обращений о пропавшем подростке, поэтому его временно поместили в психиатрическую больницу.

На юноше были одеты серые футболка и шорты, черные сланцы. По мнению полиции, подростку около 14 лет. Рост 168 сантиметров, темные глаза, темно-русые волосы.

Если кто-либо из читателей TagilCity.ru узнал подростка или располагает какой-либо информацией, полиция просит позвонить по телефону 97-60-32 или 97-64-09. По первому номеру ответит дежурная часть Нижнего Тагила, по второму — подразделение по делам несовершеннолетних.