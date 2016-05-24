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Неизвестный подросток с признаками психического расстройства взбудоражил пассажиров маршрутки: полиция Нижнего Тагила выясняет его личность (ФОТО)
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Неизвестный подросток с признаками психического расстройства взбудоражил пассажиров маршрутки: полиция Нижнего Тагила выясняет его личность (ФОТО)

24 мая 2016, 10:40ОбществоДенис Таратонов
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