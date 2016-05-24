Облицовочный кирпич – надежный строительный материал

Технология производства делит такие изделия на керамический (самый распространенный), силикатный, клинкерный, а еще гиперпрессованный и глазурованный вид. Второе название этого материала – «лицевой кирпич» – происходит от его отличия по качеству и рисунку лицевой поверхности, что и делает его таким удачным выбором для оформления фасадов.

Декоративные преимущества облицовочного кирпича

Фактурная поверхность. В зависимости от технологии обработки, кирпич для облицовки может быть гладким, шероховатым, сияющим или матовым.

Различная форма. Стандартный четырехугольник или квадрат, скошенные или прямые углы, волны или линии – выбор такого вида товара может быть очень большим.

Цветовая палитра. Помимо натуральных оттенков таких изделий (коричневый, бежевый, красный) существует много цветовых решений. Например, синие и зеленые оттенки кирпича могут стать отличным декоративным решением.

Второй особенностью облицовочного кирпича является его защитная функция. Благодаря тому, что этот материал образует изоляционную оболочку, стены здания оказываются защищены от механических повреждений, которые могут нарушить структуру дома. Качественный облицовочный кирпич может помочь стабилизировать климат в помещении и создать комфортную атмосферу дома. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно правильно выбирать такой вид товара и обращать внимание на качество определенных характеристик.

Защитные характеристики

Морозостойкость. Высокая выдержка от мороза и перепада температур.

Устойчивость к перепадам температуры.

Звукоизоляция.

Низкое поглощение влаги. Во избежание повышения влажности в помещении.

Поддержка привлекательного внешнего вида.