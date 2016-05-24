Живет вместе с пьющей матерью: в Нижнем Тагиле объявились родные мальчика с отклонениями в психике

Напоминаем, в минувшее воскресенье в маршрутном такси, которое следовало от Рудника в сторону проспекта Ленина, ехал юноша с явными признаками психологического расстройства. В отделе полиции подросток не мог ничего рассказать, речь была несвязной, поэтому его поместили в психиатрическую больницу.

Позже в полицию обратилась бабушка мальчика. Ей позвонили знакомые, увидев фотографию подростка по местному ТВ. Полицейским пожилая женщина объяснила, что её 14-летний внук – инвалид детства. Он живет вместе с матерью на Руднике им. III Интернационала. По словам пенсионерки, мать подростка часто пьет и совсем не участвует в воспитании сына.

Все материалы о неблагополучной семье будут направлены в управление по соцполитике, где будет принято решение о возвращении ребенка законному представителю. А до тех пор мальчик будет находиться в лечебном учреждении.