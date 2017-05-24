Последний звонок прозвенел 23 мая в школах Нижнего Тагила
24 мая 2017, 09:10Общество
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23 мая закончился последний учебный год для выпускников нижнетагильских школ. Ребята делают самостоятельные шаги в свое светлое будущее.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в школе №32, которая в этом году отметила 80-летие, на «Последнем звонке» побывал Сергей Носов. Всего в этом году из стен образовательного учреждения выпускается 42 ученика.
Тридцать вторая школа уже давно стала брендом Нижнего Тагила. Ее главное достоинство – педагогический коллектив, который сделал ее знаменитой далеко за пределами Свердловской области сказал мэр.
В Нижнем Тагиле последний звонок прозвенел в 60 школах. 1209 учащихся одиннадцатых классов выпускаются во взрослую жизнь.
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