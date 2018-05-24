Обвиняемые в убийстве Машинского тагильчане оправданы судом присяжных

Сергей Бычков, Роман Погудин и Андрей Иванов подозревались в убийствах, которые произошли 17 лет назад.

В 2001 году под Нижним Тагилом был обнаружен труп тагильчанина по фамилии Морозовский. По версии следствия, Сергей Бычков был знаком с убитым и убил его из-за долга в 300 тыс. рублей.

Бычкову, Погудину и Иванову инкриминировали создание банды, которая обвинялась в убийстве криминального авторитета Владимира Машинского и девушки-парикмахера в парикмахерской «Мария». В уголовном деле долго не было фигурантов, однако один из участников дал показания против своих подельников, которые впоследствии были задержаны, пишет Znak.

В ходе судебного процесса Сергей Бычков рассказал, что на присяжных оказывалось давление.

Просидев 1,9 лет в СИЗО, я убедился, что лжесвидетельство – это коварный козырь следствия, которым пользуются следователи без чести и совести. Дело было полностью сфабриковано тагильскими оперуполномоченными, именно они сделали подлог доказательств в этом заказном деле. Хочу поблагодарить присяжных за то, что честно исполнили свой долг. Весь процесс судья занимал позицию обвинения, не скрывая это. Ему было сделано 20 отводов, которые он просто проигнорировал. Также выражаю благодарность моим адвокатам, которые смогли доказать мою невиновность рассказал TagilCity.ru Сергей Бычков.