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Помогли не всем: после ремонта в Висиме без воды остается часть колонок (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Помогли не всем: после ремонта в Висиме без воды остается часть колонок (ФОТО)

24 мая, 19:50ОбществоСветлана Белькова
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