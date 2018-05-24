Помогли не всем: после ремонта в Висиме без воды остается часть колонок (ФОТО)

Ранее в районе Нагорные в поселке Висим вода появлялась только раз в сутки на 1 час. 23 мая часть уличных колонок была подключена к водоснабжению. Однако на улицах Советская и Рабоче-Крестьянская вода есть не во всех колонках.

Я живу в поселке Висим по улице Советская. 23 мая в вечернее время от соседей я узнала, что в нашем районе сделали ремонт водопровода и теперь в колонках есть вода. Этим же вечером я пошла на ближайшую колонку, чтобы набрать свежей питьевой воды, однако воды в колонке не было рассказала TagilCity.ru висимчанка.

Начальник участка сетей ХВС Ольга Рассадникова сообщила, что вода теперь будет идти постоянно.

Воду в настоящее время дали, сейчас вода будет постоянно, ремонтные работы на сегодняшний день закончены на определенных участках. Ремонтом занималась «Пригородная управляющая компания». Вчера была включена вода на следующих улицах: Рабоче-Крестьянская, Калинина, Красноармейская. Что у нас было запланировано, то мы сделали. Однако ремонтные работы в этом году еще будут проводиться, по срокам ничего не могу сказать. Сети очень старые в коммунальной сфере, проблемы возникают постоянно. Водопровод мы меняем участками рассказала Ольга Рассадникова.

Директор «Пригородной управляющей компании» Александр Кондратьев от комментариев отказался, но пояснил, что для ремонта на участке без воды требуются дополнительные средства.

Финансовой возможности, чтобы закончить ремонт, у нас нет. В настоящее время администрацией ГГО рассматривается вероятность организовать там трубчатый колодец (то есть обычную скважину), по срокам за администрацию ГГО ничего сказать я не могу. А на сегодняшний день мы свою работу в поселке Висим закончили. Ту часть финансово, которую мы могли выполнить, вы выполнили сообщил TagilCity.ru Александр Кондратьев.

Сложности ремонта связаны с необходимостью вскрывать тротуар и менять коммуникации под ним, а после требуется восстановление покрытия. Пока в Висиме не решено, что с этим делать - жители части домов поселка остаются без воды.

Я лично разговаривала с нашим начальником сетей Рассадниковой Ольгой, она мне сказала, что не подходят какие-то трубы, чтобы поменять эти трубы - надо вскрывать пешеходную дорожку. Из ее разговора я поняла, что воды в нашей колонке пока так и не будет. Рассадникова Ольга сказала, если ничего не получится, то возможно пробурят скважину. Поэтому пока в колонке нет воды, придется ездить за водой в начало поселка в трех километрах от дома (там единственный чистый колодец). Либо ходить к соседям, у которых есть скважина жалуется жительница поселка Висим.