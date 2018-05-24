Последний звонок прозвучал для единственной выпускницы поселка Кытлым (ФОТО)

Как рассказывает девушка, в девятом классе их было четверо: ещё три мальчика учились с ней в одном классе, затем двое решили продолжить обучение в среднем учебном заведении, а третий уехал из поселка — так, к десятому классу она осталось одна.

Как отмечают учителя школы, выпускницей гордится вся школа, на неё возлагают большие надежды – девушка заканчивает школу с медалью.

Наша выпускница — умница, она переходила экстерном из первого класса во второй: пришла, недельку поучилась, и мы сразу ее перевели, — вспоминает первая учительница девушки. — Жаль, что она не идет в педагогику — у девочки талант! Ждали себе смену!

Сама выпускница мечтает стать экономистом и будет пробовать свои силы при поступлении в один из вузов Екатеринбурга. Первый экзамен – по математике – у девушки пройдёт уже 1 июня.

Поселок Кытлым находится в 60 км от Карпинска, у подножия горы Конжаковский камень. В течение последних нескольких лет военным удалось основать в Кытлыме целое поселение, а их дети посещают теперь школу. Бывшая деревянная школа сгорела в 1998 году, в 2010 администрация построила в Кытлыме новую современную школу. Сейчас в школе 120 учеников, сообщает URA.RU.

Фото: URA.RU