Храмовые конфликты: как свердловчане относятся к строительству новых церквей

Редакция TagilCity.ru выяснила, как обстановка со строительством и восстановлением церквей состоит в эпицентре конфликта — в Свердловской области.

Чего же больше — церквей или больниц? По данным сайта «Храмы России», на территории Свердловской области находятся 630 приходов, среди которых храмы, часовни, молитвенные дома и соборы, а также 17 монастырей. Принадлежат они Алапаевской, Екатеринбургской, Каменской, Нижнетагильской и Серовской епархиям.

По сравнению с объектами социального значения, количество церквей почти в четыре раза больше, чем государственных больниц и поликлиник — их в области 146, но меньше, чем общеобразовательных учреждений, которых в регионе 1021.

Строить или восстанавливать? Всего в Свердловской области, по информации сайта «Храмы России», в период с 2011 года построены 80 церквей. Строительство некоторых тянулось ещё с начала или середины 90-х годов. Ещё 32 находятся в стадии возведения. Часть из новых церковных объектов располагается на месте разрушенных ещё в советские времена.

Количество построенных храмов в Свердловской области в различные периоды времени Фото: «Храмы России»

Например, церковь Иоанна Богослова в Верхней Салде. Она была построена ещё в 1890–1896 гг, но снесена в 1936 году. С 1998 года до середины 2000-х воссоздавалась на прежнем месте по старому проекту.

Фото: «Храмы России»

Другие, как например церковь Серафима Саровского, современной постройки.

Фото: «Храмы России»

Для возведения новых храмов правительство Свердловской области выделяет Екатеринбургской епархии земельные участки на безвозмездной основе. В 2016 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и экс-министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков подписали соглашение, в рамках которого до 2020 года церковь получает 20 земельных участков для строительства как отдельно стоящих храмов, так и храмовых комплексов.

При этом в Свердловской области остаются разрушенными сотни старинных храмов и соборов. Многие уральцы считают, что в первую очередь нужно заниматься их восстановлением, а не постройкой новых. Искусствовед Надежда Бурлакова выпустила книгу под называнием «Забытые храмы Свердловской области», где представлены наиболее интересные объекты.

По мнению Бурлаковой, несмотря на то, что идея с восстановлением храмов утопична, среди них есть те, которые имеют реальную историческую и искусствоведческую ценность. Однако реконструировать их дорого — для того, чтобы воссоздать первоначальный облик зданий, потребуются высококлассные специалисты и вложение средств для постановки храма на учёт как памятника.

Один из таких находится в Верхотурье — Иоанно-Предтеченский храм. Построен в середине 18 века, изначально имел три этажа. В 2012 году был подготовлен детальный проект его реставрации, но на неё не нашлось денег, поэтому храм постепенно разрушается.

Споры из-за строительства В 2006 году в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Малышева и 8 марта, на месте взорванного в 1930 году храма «Большой Златоуст», был возведён новый. Для этого с места будущего строительства перенесли 160-тонный памятник революционеру Ивану Малышеву. Идея переноса нравилась не всем. Сын скульптора возражал из-за беспокойства о сохранении памятника, так как для переноса монумент необходимо было распилить. Против «переезда» пикетировали и местные коммунисты. В итоге памятник всё же перенесли, и теперь на его месте стоит храм.

Фото: е1.ru

В 2008 году во время строительных работ на площади 1905 года в Екатеринбурге были обнаружены человеческие останки. Это были захоронения на месте Богоявленского Кафедрального собора. На его территории хоронили священнослужителей и правящих архиереев Екатеринбургской епархии. В 1930-х годах собор был закрыт и разрушен. После находки священнослужители заявили, что хотят восстановить храм. Однако действующий на тот момент мэр города Аркадий Чернецкий заявил, что вопрос о восстановлении церкви на главной площади Екатеринбурга рассматриваться не будет.

Фото: е1.ru

Камнем преткновения становились не только православные храмы. В 2015 году в Екатеринбурге жильцы домов возле парка Блюхера организовали там круглосуточное дежурство, чтобы не допустить строительства лютеранской церкви. Рабочие уже хотели установить забор, но местные жители вызвали полицию и не дали им полноценно выйти на площадку. После долгих споров лютеранская община и жители Пионерского посёлка нашли компромисс. Церковь было решено построить в другой части парка.