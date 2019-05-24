Надежда на справедливость и ООН: кто вызволит россиянку из кувейтской тюрьмы?
Группа юристов, представляющая интересы россиянки Марии Лазаревой, направила жалобу в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ) с просьбой организовать расследование дела топ-менеджера, которая осуждена по ложным доказательствам.
Как сообщает издание «Новые известия», во главе юргруппы стоит Шери Блэр, кавалер Ордена Британской империи, королевский адвокат и бывшая супруга бывшего премьера Великобритании. Она выступает от лица Марии Лазаревой – осужденного вице-президента и управляющего директора KGL Investments.
Рабочая группа ООН должна обратиться к правительству Кувейта для того, чтобы получить их ответ перед итоговым заключением. Также группа может рекомендовать освободить незаконно осужденную и потребовать компенсацию со стороны властей Кувейта.
Блэр напомнила, что Лазарева была задержана в ноябре 2017 года по ложным обвинениям в растрате. В феврале 2018 года ей удалось выйти на свободу под залог в 30 миллионов долларов, однако позднее ее все равно осудили на 10 лет тюрьмы. Это произошло в мае того же года без разрешения на адвоката. Приговор был вынесен на основании ложных доказательств.
5 мая 2019 года Апелляционный суд Кувейта постановил, что обвинения россиянки было проведено с нарушением правовых процедур. Приговор был аннулирован. Но вместо выхода на свободу под залог, Лазарева так и продолжает пребывать в тюрьме. Россиянка ждет решения по апелляции, так как судьи потребовали еще 65 миллионов долларов для освобождения под залог.
Жалоба в ООН связана с тем, что в международной среде нарастает беспокойство по поводу столь длительного заключения Лазаревой. Кроме того, это негативно сказывается на инвестициях в Кувейте.
Блэр отметила, что вся эта ситуация наглядно демонстрирует тенденцию криминализации граждан, которые ведут законный бизнес. Тюремное наказание для женщины, которая показывает успешный пример бизнес-леди на территории Ближнего Востока, вызывает массу беспокойства в международном сообществе, - подчеркнула она.
Также ситуацию прокомментировал Нил Буш, сын бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. В частности, он надеется, что эта ситуация не повлияет на отношения Кувейта с Америкой. Однако, подчеркнул Буш – младший, силы правительства и других организаций крайне негативно влияют на весь процесс вокруг Лазаревой.