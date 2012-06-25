Петров: «Мы показали, что прогрессируем»

– Мне удался неплохой старт, я оказался прямо позади Хейкки (Ковалайнена – прим. ред.) после первого поворота. Старался как можно аккуратнее входить в поворот, хотел избежать любых ошибок. С этого момента внимательно следил за покрышками, следуя инструкциям своего гоночного инженера». Виталий также поблагодарил команду «за фантастическую работу на пит-стопах, особенно когда потребовался новый обтекатель». «И хотя я часть гонки ехал на 10-м месте, то есть в очковой зоне, не уверен, что мы могли завершить гонку на этом месте, – добавил россиянин. – Но в целом такой результат настраивает нас на позитивный лад. Мы уже показали, что прогрессируем, и в Сильверстоуне должны сделать еще больше».