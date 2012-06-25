Петров: «Мы показали, что прогрессируем»
25 июня 2012, 05:16ОбществоРОман БОТов
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Российский пилот Caterham Виталий Петров, занявший на Гран-при Европы 13-е место, остался доволен своим результатом. Напомним, что по ходу гонки наш соотечественник даже оказался на 10-й строчке и имел шансы набрать первое очко в истории малайзийской команды. «Я действительно доволен тем, как прошла сегодняшняя гонка, – приводит слова Петрова «Спорт-Экспресс».
– Мне удался неплохой старт, я оказался прямо позади Хейкки (Ковалайнена – прим. ред.) после первого поворота. Старался как можно аккуратнее входить в поворот, хотел избежать любых ошибок. С этого момента внимательно следил за покрышками, следуя инструкциям своего гоночного инженера». Виталий также поблагодарил команду «за фантастическую работу на пит-стопах, особенно когда потребовался новый обтекатель». «И хотя я часть гонки ехал на 10-м месте, то есть в очковой зоне, не уверен, что мы могли завершить гонку на этом месте, – добавил россиянин. – Но в целом такой результат настраивает нас на позитивный лад. Мы уже показали, что прогрессируем, и в Сильверстоуне должны сделать еще больше».
Фото: caterhamf1.com
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