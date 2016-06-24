День открытых дверей прошёл в женской колонии Нижнего Тагила (ФОТО)
24 июня 2016, 16:45ОбществоПавел Щербина
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Мероприятие состоялось накануне в ИК-6, расположенной на Красном Камне.
Сюжеты: Нижний Тагил
В колонию, где отбывают наказание женщины, были приглашены их родные и близкие. Для гостей была проведена экскурсия. Во время экскурсии посетители посмотрели на то, в каких условиях живут и работают заключенные женщины.
В зрительном зале для гостей исправительного учреждения силами заключённых был проведён концерт, а телестудия подготовила специальный фильм о жизни в учреждении.
Завершился день открытых дверей совместным чаепитием заключённых и их родных в неформальной обстановке.
Родные и близкие высказали слова благодарности сотрудникам исправительного учреждения за организацию мероприятия, сообщает пресс-служба ФСИН России по Свердловской области.
ФОТО: пресс-служба ФСИН России по Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru
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