Голодовка пайщиков в связи с длительным незавершением строительства жилого комплекса в Екатеринбурге прекращена

Причиной недовольства и объявления протеста состоит в следующем. Проектной документацией предусмотрено строительство 152 квартир в доме. Но строительство затягивается. В связи с этим Генеральный прокурор РФ поручил Свердловской прокуратуре держать ситуацию под контролем. Заказчиком строительства ЖСК «Кольцовский» является ЖСК «Авиатор», застройщиком - ООО АН «Базис». При этом граждане не заключали договоры долевого участия в строительстве. Участники ЖСК вели строительство дома за свой счет в связи с договором паевого участия.

Встреча по проблемному вопросу, который спровоцировал проведение протестной акции, состоялась 23 июня. С группой пайщиков встретились начальник управления по надзору законодательства Андрей Куряков и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Обсуждался ряд вопросов, беспокоивших пайщиков. Сотрудники прокуратуры донесли до граждан, вложивших свои средства в строительство ЖСК, порядок ввода дома. Было разъяснено, что необходимо провести еще комплекс мероприятий. Это разработка и утверждение необходимой документации, а также проведение строительных работ.

В итоге переговоров представителями Минстроя был найден другой инвестор – ООО «Урал», который достроит объект к 2018 году. К тому же проект был упрощен, что удешевит строительство.

Правда УрФО приводит слова Татьяны Мерзляковой:

Я рада, что забастовка закончилась. У меня нет сомнений, что эта ситуация будет разрешена.

Дополнительно сделан запрос в прокуратуру о предоставлении результатов доследственной проверки по факту допущенных застройщиком нарушений. Прокуратура примет в ближайшее время решение о дальнейшем принятии мер в отношении старого застройщика, если для этого будут иметься основания.

Прокуратура взяла этот вопрос под контроль. На данный момент между сторонами достигнута договоренность. Акции протеста прекращена.