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Голодовка пайщиков в связи с длительным незавершением строительства жилого комплекса в Екатеринбурге прекращена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Голодовка пайщиков в связи с длительным незавершением строительства жилого комплекса в Екатеринбурге прекращена

24 июня 2016, 12:10Общество
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