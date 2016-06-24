Значок человечка на картах Google облачился в радужный флаг (ФОТО)

При введении в строку поиска Google хэштега #prideforeveryone, первая ссылка, по которой предлагается пройти пользователям, приглашает – «Join the virtual Pride parade – Google», что в переводе на русский означает «Присоединяйтесь к виртуальному Параду Гордости - Google».

Пользователи, перешедшие на сайт по ссылке, вверху увидят заставку с радужным флагом, значок «Play» и слово «гордость», написанное на разных языках. После нажатия на «Play», пользователь оказывается в центре событий парадов гордости в Тель-Авиве, Брюсселе, Сан-Паулу и других городах Земли.

Google следующим образом объясняет хэштег и связанное с ним изменение дизайна карт:

Этим летом мы будем снимать прайд-парады по всему миру, используя камеры с круговым обзором. Вместе с ЛГБТК-сообществом мы приглашаем всех, кто не сможет лично поучаствовать в шествии, сделать это в виртуальной реальности с помощью Google Cardboard сообщает сайт landing.google.com.

В прошлом году