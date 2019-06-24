В Екатеринбурге проведут проект бесплатных лекций от учёных в стиле «рок-н-ролл»
9 июля в Екатеринбурге пройдёт проект Science Bar Hopping. В рамках акции в нескольких барах города прочитают лекции молодые учёные. Ранее SBH проводился в Москве и Санкт-Петербурге.
Как заявляют организаторы, Science Bar Hopping —федеральный фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл. Молодые ученые расскажут о своих исследованиях в восьми барах в центре города.
Science Bar Hopping — это фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл. Молодые ученые расскажут о своих исследованиях в барах: вы можете построить свой маршрут между заведениями, исходя из того, о чем вам хочется узнать. По пути можно будет выпить, познакомиться с другими любителями науки и просто хорошо провести время,заявляют организаторы.
В списке тем есть IT, нанотехнологии, физика, история и астрономия. Например, младший научный сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН Иван Попов расскажет, зачем ученым инструменты по цене небольшого государства. Просветительский фестиваль Science Bar Hopping организуют издание «Бумага» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО). Ранее фестиваль проходил в Москве и Санкт-Петербурге.