В Екатеринбурге проведут проект бесплатных лекций от учёных в стиле «рок-н-ролл»

Как заявляют организаторы, Science Bar Hopping —федеральный фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл. Молодые ученые расскажут о своих исследованиях в восьми барах в центре города.

Science Bar Hopping — это фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл. Молодые ученые расскажут о своих исследованиях в барах: вы можете построить свой маршрут между заведениями, исходя из того, о чем вам хочется узнать. По пути можно будет выпить, познакомиться с другими любителями науки и просто хорошо провести время,заявляют организаторы.