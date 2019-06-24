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#домахорошо
В Екатеринбурге проведут проект бесплатных лекций от учёных в стиле «рок-н-ролл»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге проведут проект бесплатных лекций от учёных в стиле «рок-н-ролл»

Сегодня, 18:21ОбществоФото: официальный сайт фестиваля Science Bar Hopping
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