Дегтярев поговорит о сохранении реки Амур с федеральным центром

Как сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, в ближайшее время состоится форум рыбаков, где запустят крупный проект по сохранению реки Амур. Об этом он заявил во время посещения Анюйского рыбоводного завода, который искусственно воспроизводит рыбу семейства лососевых и осетровых.

По информации vostokmedia.com, Дегтярев отметил, что благодаря федеральному проекту по сохранению реки Амур удастся предотвратить исчезновение рыбы, поддержать биологическое многообразие, а также побороть незаконную ловлю. Повышенное внимание Михаил Дегтярев уделил проблеме коренных малочисленных народов, для которых нужно установить адекватные правила. «Мы хотим честно поговорить: что необходимо сделать для того, чтобы отрасль жила, чтобы Амур жил, чтобы поголовье нашей рыбы сохранялось и все были довольны», — сказал врио губернатора Хабаровского края. Он сообщил, что в результате бесконтрольной ловли рыбы в реке Амур исчезнут многие виды. Инициатива Дегтярева нашла поддержку у экспертов. Они отметили, что тему важно обсуждать на уровне страны. По словам руководителя хабаровского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «ВНИРО» Дениса Коцюка, уровень проведения форума должен быть самым высоким. При этом он должен затрагивать не только вопросы добычи рыбы, но и сохранения уникальной экосистемы Амура. До этого в ходе заседания народного совета врио губернатора представил раздел по вопросам сохранения реки Амур. Блок назвали «Большой Амур». Он предполагает очистку и экомониторинг реки, развитие речного транспорта, защиту от паводков и обеспечение местного населения рыбой хорошего качества. «Амур — не только один из символов Хабаровского края, но и кормилец, который предоставляет рыбу и работу тысячам людей», — сказала президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял. По ее словам, вдоль реки расположены разные населенные пункты, и местное население живет там за счет возможности рыбачить. Она отметила, что сохранение Амура — в интересах всех проживающих в регионе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter