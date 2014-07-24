Как будет формироваться фонд средств на капитальный ремонт – зависит от тагильчан

Напомним, формирование накопительных фондов может осуществляться двумя путями. В первом случае деньги аккумулируются на специальном счете многоквартирного дома, во втором - передаются в управление региональному оператору. Соответствующие решения принимаются большинством голосов на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (МКД). Если же такое решение принято не было, фонд капитального ремонта МКД по решению органов местного самоуправления формируется на счете регионального оператора, сообщается на официальном сайте Правительства области.

Независимо от того, какой способ накопления выбран жильцами, средства, вносимые ими на капитальный ремонт, имеют строго целевое назначение, и могут быть израсходованы исключительно на проведение ремонтных работ капитального характера. Министр также напомнил, что способ формирования накоплений может быть изменен в любое время. Основанием для этого является решение общего собрания собственников жилья подчеркнул Николай Смирнов.

Отметим, в долгосрочную региональную программу капремонта включено более 29 тысяч многоквартирных домов. К настоящему времени способ накопления на специальных счетах в банках выбрали 19 юридических лиц (ТСЖ, ЖСК). Ознакомиться с Реестром соответствующих уведомлений можно в разделе «Капитальный ремонт» на сайте ГЖИ Свердловской области.

По данным Регионального фонда капремонтов, на открытие специального счета у регионального оператора поступили заявки от 79 многоквартирных домов. Из них положительные заключения получили 39 протоколов, 25 комплектов документов находятся на рассмотрении экспертов, по 15 протоколам многоквартирных домов дан мотивированный отказ. По состоянию на 21 июля для домов, избравших индивидуальное накопление на счете регионального оператора открыто 14 спецсчетов.

Говоря об основных причинах отказа в регистрации документов, специалисты фонда указывают на их несоответствие требованиям Жилищного кодекса РФ. Чаще всего это отсутствие в повестке собраний пунктов для обязательного голосования, таких как выбор способа накопления, виды и сроки ремонтных работ, владелец спецсчета. В некоторых случаях из-за неправильного подсчета голосов листы голосования не соответствуют протоколу и пр.

Получить консультацию по процедурам проведения собрания собственников и грамотному заполнению протоколов и бланков голосования можно на «горячей линии» Фонда. Она работает в будние дни с 8 до 17 часов. Тел. (343) 229-61-01.

Если ситуация с ремонтом в подъездах решается благодаря накопительным фондам, то в своей квартире каждый занимается ремонтом самостоятельно. Не в последнюю очередь результат зависит от того, какие обои для стен купить, ведь именно они задают общий цвет помещения, который, в свою очередь, влияет на настроение человека. Таким образом, правильно подобранные обои не только украсят квартиру, но и создадут максимально благоприятную атмосферу для отдыха.