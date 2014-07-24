Раздаем до 10 790 рублей Клиентам TagilCity.ru только до 31 июля!
Несмотря на переменчивую уральскую погоду, мы хотим сделать это лето по-настоящему жарким! Поэтому для всех Клиентов TagilCity.ru - самое горячее предложение!
Подробные условая акции «Подарки за размещение в каталоге»
Вниманию всех организаций, размещающих рекламу в каталоге компаний TagilCity.ru! С 24 по 31 июля 2014 года закажите размещение (впервые или повторно) в каталоге компаний на TagilCity.ru по тарифу «Беззаботный» по цене тарифа «Экономный» всего за 12 000 рублей вместо 19 790 рублей!
А тем компаниям, которые успели подписать медиаплан по данной акции в срок по 28.07.2014 дополнительный подарок стоимостью 3 000 рублей на выбор:
Скачайте и отправьте заполненный медиаплан на adv@tagilcity.ru:
Тариф VIP-Беззаботный со скидкой 7 790 рублей + размещение в блоке «TagilCity.ru рекомендует» на «Обложке» в подарок
Или прямо сейчас оставьте заявку по телефону +7 (3435) 499-334!
Отзывы клиентов, которые уже разместили рекламу в каталоге компаний TagilCity.ru:
В акции не принимают участие компании, подписавшие медиаплан(ы) на размещение рекламы до начала данной акции. В акции не принимают участие дебиторы ООО «Тагил Сити» и ООО «Виа сайт». Предложение не является офертой. Количество призов ограничено. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в акции.
© TagilCity.ru