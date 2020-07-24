Регионы России начали готовиться к «Диктанту Победы»

По сообщению издания mkset, в России активизировалась подготовка к такому мероприятию, как «Диктант Победы». В 2020 году участники будут его писать в необычных локациях: на промышленных точках в городах трудовой славы, в заповедниках и этнографических парках. Дата проведения акции назначена на 3 сентября.

Полный перечень всех мест, где будет проведено мероприятие, на данный момент дополняется. Организаторы уже получили более 6,5 тысячи заявок.. Так, например, партнер акции Российское географическое общество предложило 12 уникальных природных площадок для «Диктанта Победы». Участники смогут проверить свои знания о Победе в заповедниках и этнопарках России. Кроме того, диктант поддерживают Минобороны, МВД и Росгвардия. Эти силовые структуры проведут тестирование на военных объектах, в воинских частях, которые находятся не только на территории нашей страны, но и за границей.

Александр Хинштейн, занимающий пост замсекретаря генсовета «Единой России», который также координирует проект «Историческая память», сказал, что организаторы сейчас рассматривают заявления на открытие площадок в самых разных точках, которые могут стать визитной карточкой диктанта.

Как сообщает портал партии «Единая Россия», эта акция приурочена к Году памяти и славы. Оргкомитет планирует открыть примерно 7,5 тысячи площадок на территории страны, а также в других государствах. Ожидается, что площадки для написания диктанта появятся в 75 странах мира. Оргкомитет полагает, что в акции в общей сложности примут участие порядка полумиллиона человек.

В прошлом, 2019 году в диктанте участвовали 105 тысяч человек. Тогда были открыты 1373 площадки для написания теста, 48 тысяч участников диктанта написали его удаленно.

Организаторы мероприятия сообщили, что в 2020 году будет видоизменен формат диктанта. Вместо привычных 20 вопросов будет 25. Пять заданий будут окрашены региональной спецификой. То есть они будут связаны с регионом проживания участника или его округом, а для иностранцев вопросы будут относиться к их стране проживания.

На портале диктантпобеды.рф можно посмотреть вариант задания, чтобы оценить свои силы и выявить пробелы в знаниях. В дальнейшем там будут публиковаться иные варианты тестов для самопроверки. Александр Хинштейн отметил, что демоверсии заданий могут частично совпадать с итоговым тестом, который участники увидят только 3 сентября.

Чтобы стать участником акции, нужно пройти регистрацию через приложение, доступное для скачивания, или на официальном сайте диктантпобеды.рф.

Центром проведения акции «Диктант Победы» на Среднем Урале станет исторический парк «Россия — моя история». Руководство комплекса выразило готовность обеспечить необходимый уровень безопасности и комфорта для всех желающих проверить свои знания.

«Мы возобновили подготовку к проведению «Диктанта Победы», основываясь на новой дате акции. Совместно с руководством парка и организациями-партнерами в городах мы приложим все усилия, чтобы обеспечить высокий уровень организации и безопасности мероприятия», - пояснил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Сергей Никонов.