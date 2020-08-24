Игорь Кобзев проверил готовность арены «Байкал» в Иркутске

Игорь Кобзев проверил готовность арены «Байкал» в Иркутске

Сегодня, 20:55ОбществоPhoto: irkobl.ru
Глава Приангарья Игорь Кобзев прокомментировал завершение строительства ледовой арены «Байкал». Врио губернатора посетил тренировку представителей ХК «Байкал-Энергия».

По словам Игоря Кобзева, в целом он всем доволен. К Кубку России и чемпионату мира ледовый дворец подготовить удалось. Глава Иркутской области поблагодарил своих земляков, которые ждали эту арену. Также врио губернатора выразил благодарность атлетам и заслуженным деятелям за их поддержку спорта в регионе на протяжении долгих лет.

Издание irk.ru информирует, что новый спортивный комплекс раскинулся на площади свыше 50 000 квадратных метров. Он рассчитан на 6 000 зрителей. На объекте построили ледовый дворец с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. В арене будут работать спортзалы, раздевалки, имеется множество административных помещений, необходимых для проведения состязаний высокого уровня.

Спорткомплекс «Байкал» возвели в установленный срок. Новый глава Приангарья смог вернуть в бюджет региона миллиард рублей, потраченный на строительство ледовой арены. Дворец спорта уже прошел проверку в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. На данный момент специалисты в последний раз проверяют системы, зрительские трибуны, а также световое и звуковое оборудование. В ходе проверки объекта Игорь Кобзев нашел несколько недочетов. Застройщик обещал устранить их в ближайшее время.

Все строительно-монтажные работы завершат до середины следующего месяца. К этому сроку подготовят всю документацию по сдаче арены, а также оформят паспорт безопасности. Так, в административном центре Иркутской области будет проходить первый этап розыгрыша Кубка России сезона 2020/2021 годов, а с 11 по 18 сентября ледовый дворец «Байкал» примет игры команд группы «Восток».

На спортплощадке началась заливка льда. Хоккеисты из клуба «Байкал-Энергия» провели на ледовой арене тренировку в ходе подготовки к новому сезону. В первых числах октября в Приангарье состоится чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд.

«Это событие очень важное для всего региона. Мы ожидаем, что в чемпионате будут участвовать команды из разных стран мира. Для них создадут комфортные условия. Власти области заинтересованы в проведении соревнований международного уровня в Иркутске», — заверил Игорь Кобзев.

Врио губернатора Иркутской области подчеркнул, что в регионе уделяют внимание не только хоккею, но и конькобежному спорту, шорт-треку и прочим видам зимнего спорта. Игорь Кобзев распорядился развивать спорт комплексно. К 2024 году доля жителей Приангарья, занимающихся спортом, должна вырасти до 55%.

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