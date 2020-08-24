Игорь Кобзев проверил готовность арены «Байкал» в Иркутске

Спорткомплекс «Байкал» возвели в установленный срок. Новый глава Приангарья смог вернуть в бюджет региона миллиард рублей, потраченный на строительство ледовой арены. Дворец спорта уже прошел проверку в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. На данный момент специалисты в последний раз проверяют системы, зрительские трибуны, а также световое и звуковое оборудование. В ходе проверки объекта Игорь Кобзев нашел несколько недочетов. Застройщик обещал устранить их в ближайшее время.