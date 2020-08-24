Медэксперт оценил заключение врачей из Германии по Навальному

Медэксперт оценил заключение врачей из Германии по Навальному

Сегодня, 00:04ОбществоPhoto: wikimedia.org
Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра им. Пирогова Борис Теплых сообщил, что версия берлинских специалистов по диагнозу Алексея Навального прорабатывалась омскими врачами в первый же день, но подтверждения не нашла.

Борис Теплых заявил, что ничего нового в версии немецких коллег не услышал, так как она рассматривалась в первый же день поступления Навального, пишет gorod55. В Германии рассказали о клинической картине отравления ингибиторами холинэстеразы, однако данных о реальном наличии этих ферментов пока нет, отметил врач.

Он также подчеркнул, что сразу же после поступления больному сделали инъекцию атропина, а после обсуждалась необходимость повторного введения этого препарата.

«Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни», — отметил он.

При этом Теплых заявил, что по его мнению главное состоит в том, что оппозиционеру в результате перевозки хуже не стало. Врач выразил надежду, что состояние больного нормализуется и добавил, что специалисты из Омска готовы работать вместе с коллегами из ФРГ.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. По словам руководства больницы, куда доставили Навального, ядов в его организме не нашли. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite. Там заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

Также главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев заявил, что ингибиторы холинэстеразы, которые обнаружили немецкие врачи в крови Алексея Навального, не были выявлены омскими специалистами. Он рассказал, что при поступлении у больного проводились исследования на широкий спектр психодилетиков и других препаратов, в том числе, ингибиторов холинестеразы. «Результат отрицательный», заявил Сабаев.

Более того, у Навального не наблюдалась клиническая картина, специфичная для этого фермента. Сабаев добавил, что российские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения.

В понедельник, 24 августа, немецкие врачи рассказали главврачу омской больницы № 1 Александру Мураховскому о том, что Навальный «находится в стабильном тяжелом состоянии». Они также поблагодарили коллег из Омска и отметили, что тоже уверены в том, что больного удалось спасти.

Отмечается, что в Charite продолжают проводить дополнительные исследования, чтобы установить конкретное вещество, которым отравился оппозиционер.

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