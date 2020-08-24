Медэксперт оценил заключение врачей из Германии по Навальному

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. По словам руководства больницы, куда доставили Навального, ядов в его организме не нашли. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite. Там заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.