Дмитрий Чернышенко: Вузы РФ готовы к новому к учебному году

Порядка 1,2 млн первокурсников в текущем году начнут обучаться в вузах РФ. Об этом рассказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, в ходе совещания по подготовке системы высшего образования к новому учебному году.

По словам Чернышенко, с 1 сентября обучение начнется в 710 высших учебных заведениях. При этом форма обучения в большинстве из них будет традиционной: очной, сообщает ria.ru. Заместитель председателя правительства РФ сообщил: в общей сложности учиться начнут порядка 4 млн 220 тыс. студентов. Из них порядка 1,2 млн человек - студенты первого курса. Чернышенко также добавил, что в 2020 году эта цифра была ниже и составляла 1 млн 125 тыс. поступивших. В текущем году по самым востребованным направлениям вузы повысили количество мест на бюджет. Помимо этого, они приняли за счет собственных средств абитуриентов-победителей олимпиад и учащихся, набравших 100 баллов, которым не хватило мест на бюджет. В ходе совещания Чернышенко отметил, что вакцинация важна. При этом он сделал акцент на том, что отсутствие прививки от ковида не может стать причиной для отказа студентам посещать занятия в университете. Чернышенко заметил, что им должны быть доступны занятия и учебная инфраструктура вне зависимости от того, есть вакцина от ковида или нет. Кроме того, по поручению Оперативного штаба Минобрнауки РФ доработан алгоритм организации работы со студентами из-за рубежа. Теперь иностранные студенты могут приехать в Россию на обучение независимо от возобновления авиасообщения. Правила по вакцинации для студентов иностранных государств аналогичные: с добровольного согласия. Чернышенко отметил, что все высшие учебные заведения готовы начать учебный год в очной форме. При этом ректоры осознают, насколько важно соблюдать профилактические меры, и данная работа организована. По окончании совещания вице-премьер также добавил, что в случае необходимости все вузы готовы перейти на обучение в дистанционном формате.

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