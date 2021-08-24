ПЦБК пожаловалась в следственный комитет на клевету пермского медиаагентства

Директор предприятия Александр Кириллов посетовал на множество ложных сведений о ПЦБК, распространяемых в разных социальных сетях. Публикации выходят уже давно. Клеветнические заметки задевают честь сотрудников организации и подрывают ее доброе имя. Руководитель отмечает, что публикации плохо сказываются и на инвестиционной привлекательности Пермской целлюлозно-бумажной компании. Статьи отталкивают инвесторов, что плохо сказывается на материальном положении комбината.