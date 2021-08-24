ПЦБК пожаловалась в следственный комитет на клевету пермского медиаагентства

Топ-менеджеры Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) полагают, что эти издания распространяют ложь о комбинате.
Директор предприятия Александр Кириллов посетовал на множество ложных сведений о ПЦБК, распространяемых в разных социальных сетях. Публикации выходят уже давно. Клеветнические заметки задевают честь сотрудников организации и подрывают ее доброе имя. Руководитель отмечает, что публикации плохо сказываются и на инвестиционной привлекательности Пермской целлюлозно-бумажной компании. Статьи отталкивают инвесторов, что плохо сказывается на материальном положении комбината.
Кириллов напомнил, что ПЦБК является градообразующим предприятием с персоналом примерно 2 500 человек. В компании работает немало уважаемых людей и ветеранов труда. Неправдивые заметки негативно отражаются на психологической атмосфере в трудовом коллективе и искусственно вызывают социальную напряженность.
Александр Кириллов заподозрил в распространении ложной информации медиаагентство «Кулич». Последнее контролирует коммерсант и кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермского края от партии «Справедливая Россия — За правду» Илья Лисняк.
Кириллов считает, что предприниматель осознанно ведет информационную войну с Пермской целлюлозно-бумажной компанией. Ее цель — нанести предприятию как можно больший репутационный ущерб.
Директор ПЦБК сказал, что главными приоритетом деятельности комбината остается бережное отношение к природе. Комбинат продолжит вести переговоры с любой заинтересованной стороной, желающей получить доступ к достоверным сведениям о влиянии хозяйственной деятельности компании на экологию.