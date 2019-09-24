Как правильно снять и передать показания электроэнергии за сентябрь
Сегодня, 10:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» поясняет, как правильно снять и передать показания за сентябрь.
В связи с присвоением с 1 октября 2019 года статуса гарантирующего поставщика АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе рекомендуем снять и передать в адрес ОАО «МРСК Урала» показания приборов учета электроэнергии:
- физическим лицам с 23 по 25 сентября 2019 года;
- юридическим лицам на 00:00 часов 1 октября 2019 года.
Своевременная передача показаний позволит корректно произвести расчеты с ОАО «МРСК Урала» за сентябрь 2019 г. Эти показания МРСК Урала передаст в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», и они станут стартовыми для выставления квитанций и счетов за октябрь 2019 г. от нового гарантирующего поставщика.
Обращаем внимание потребителей, что вовремя снятые показания позволят избежать перерасчетов и процедуры возврата излишне оплаченных денежных средств.
8646
электроснабжениеМРСКэлектроэнергиясветпоказанияОАО «МРСК Урала»Нижнетагильская Энергосбытовая компания
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей