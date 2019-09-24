Как правильно снять и передать показания электроэнергии за сентябрь

В связи с присвоением с 1 октября 2019 года статуса гарантирующего поставщика АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе рекомендуем снять и передать в адрес ОАО «МРСК Урала» показания приборов учета электроэнергии:

Своевременная передача показаний позволит корректно произвести расчеты с ОАО «МРСК Урала» за сентябрь 2019 г. Эти показания МРСК Урала передаст в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», и они станут стартовыми для выставления квитанций и счетов за октябрь 2019 г. от нового гарантирующего поставщика.