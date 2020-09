Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Об этом он заявил на встрече с сенаторами.

По его словам, это в 1,5 раза выше, чем уровень прогнозируемой инфляции в 2021 году. Президент подчеркнул, что несмотря на то, что значительный объем доходов из ПФР и ФСС выпадает, все обязательства будут выполнены. Они будут профинансированы из федерального бюджета.

