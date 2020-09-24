«Россети» возьмут на себя модернизацию наружного освещения в регионах

Модернизация системы городского освещения подразумевает локализацию системы управления в пределах уже существующей инфраструктуры. Кроме этого будут закуплены и установлены более надежные приборы освещения и внедрена система автоматизации. Еще один инновационный фактор — управление интенсивностью светового потока в удаленном режиме. Более того, оператор сможет следить за работой отдельных световых точек. Все вышеперечисленное позволяет снизить энергопотребление, то есть уменьшить затраты.