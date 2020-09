«Россети» возьмут на себя модернизацию наружного освещения в регионах

Руководитель ГК «Россети» Павел Ливинский побывал в Арзамасе, где посетил новый цифровой городской диспетчерский пункт. Вместе с ним работу инновационного комплекса управления освещения улиц проверял глава компаний «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Введение в эксплуатацию новой системы управления наружным освещением Арзамаса планируется к концу 2020 года. Эксперты ожидают, что она снизит затраты на освещение более чем на 60%. Инновационный проект будет реализован и в других регионах России. Отмечается, что специалисты «Россетей» уже улучшили наружное освещение в 26 городах нашей страны, пишет newsnn.ru. «Использование новых подходов в развитии городского пространства и создание комфортных условий для жизни должно стать важной частью работы Группы „Россети“ на перспективу», — заявил Ливинский. Модернизация системы городского освещения подразумевает локализацию системы управления в пределах уже существующей инфраструктуры. Кроме этого будут закуплены и установлены более надежные приборы освещения и внедрена система автоматизации. Еще один инновационный фактор — управление интенсивностью светового потока в удаленном режиме. Более того, оператор сможет следить за работой отдельных световых точек. Все вышеперечисленное позволяет снизить энергопотребление, то есть уменьшить затраты. По словам Павла Ливинского, после того как новая система будет введена в строй, горожане получат гораздо более качественное освещение без дополнительных расходов. Благодаря этому в городе снизится число ДТП в сумерках и в темное время суток. Также аналитики ожидают улучшения криминогенной обстановки. Сообщается, что на данный момент в Арзамасе уже смонтировано 500 наружных светильников из 6000.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter