Из Нижнего Тагила более 250 тысяч тонн металлопроката отправилось на Олимпийские игры в Сочи (ФОТО)

На строительство спортивных и инфраструктурных объектов Олимпиады Евраз отправляет высококачественный стальной прокат (шпунт Ларсена, балки, швеллеры, арматура и др.). В частности, с января 2011 по май 2013 года в Сочи отправлено более 7,5 тыс. тонн шпунта Ларсена – уникальной продукции для российской металлургии.

Металлопрокат Евраза применяется при строительстве самых главных объектов «Олимпийского Сочи»: Большого ледового дворца, Олимпийской деревни, санно-бобслейной трассы, комплекса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, комплекса для прыжков с трамплина, горнолыжного комплекса «Роза Хутор», главного медиа-центра и много другого.

Продукция комбинатов ЕВРАЗа используется также при возведении инфраструктуры города Сочи. Она применяется при строительстве транспортных развязок, мостов, реконструкции морского порта, электрических подстанций «Лаура» и «Роза Хутор». Кроме того, стальной прокат ЕВРАЗа отправлен на строительство трассы для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1».

Изображения предоставлены пресс-службой Евраза

ЕВРАЗ уже в течение четырех лет является поставщиком продукции для возведения спортивных и инфраструктурных объектов XXII зимних Олимпийских игр. Для удобства потребителей стального проката Компании в Сочи действует филиал «ЕВРАЗ Металл Инпрома» и металлообрабатывающее предприятие «ЕвразМеталлСервис Сочи», предназначенное для изготовления арматурных каркасов различной конфигурации.

XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Около 5500 спортсменов из более чем 80 стран разыграют 98 комплектов наград в 7 олимпийских видах спорта.