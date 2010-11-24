Евраз завершил реконструкцию сталеплавильного производства на НТМК

После реконструкции производство стали увеличится до 4,5 млн. тонн в год. К тому же в результате замены конверторов значительно улучшились условия труда. Общий объем инвестиций в автоматизацию производства цеха превысил 9,7 млрд. рублей.

«Проект реконструкции масштабный не только для НТМК, но и для всего холдинга «Евраз»», - отметил президент «Евраз Групп» Александр Фролов. Следующим этапом модернизации производства на НТМК станет реконструкция рельсобалочного цеха, обновление оборудования для колесного производства, проект по вдуванию пылеугольного топлива, рассказал Фролов. Для реализации этих целей «Евраз» потратит 7,5 миллиардов рублей.