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Евраз завершил реконструкцию сталеплавильного производства на НТМК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евраз завершил реконструкцию сталеплавильного производства на НТМК

24 ноября 2010, 20:00Общество
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