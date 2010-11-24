Мишарин подвел итоги первого года работы на посту главы региона

В целом глава региона, по его словам, не столкнулся с непредвиденнымисложностями. «Не ошибается тот, кто ничего не делает. Сказать о том, чтоу меня за год в работе были какие-то непредвиденные проблемы, я немогу. Но очевидно лишь то, что больше времени надо было затратить надоведение своей позиции до населения, до прессы в частности», — цитирует«УралБизнесКонсалтинг» Александра Мишарина.