Мишарин подвел итоги первого года работы на посту главы региона
Накануне губернатор Свердловской области в ходе пресс-конференции подвел итоги первого года работы на посту главы региона.
В целом глава региона, по его словам, не столкнулся с непредвиденнымисложностями. «Не ошибается тот, кто ничего не делает. Сказать о том, чтоу меня за год в работе были какие-то непредвиденные проблемы, я немогу. Но очевидно лишь то, что больше времени надо было затратить надоведение своей позиции до населения, до прессы в частности», — цитирует«УралБизнесКонсалтинг» Александра Мишарина.
В числе достижений глава региона отметил сокращение в два раза числабезработных в Свердловской области и рост банка вакансий. Растут идоходы свердловчан, средняя зарплата в регионе, по словам АлександраМишарина, к концу года достигнет 20 400 рублей, сообщает «Вести.Ru».
В планах губернатора прежде всего модернизация экономики, в том числесоздание особой экономической зоны — Титановой долины.