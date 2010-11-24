Памятник Геннадию Букину появится в Екатеринбурге
24 ноября 2010, 09:09ОбществоОльга
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Памятник герою ситкома «Счастливы вместе» установят в уральской столице.
Как рассказала на презентации «ТНТ» в Екатеринбурге директорДепартамента управления собственными станциями ТНТ-Телесеть ЯнаБритченко, телеканал уже получил согласие на осуществление этой идеи отSony Pictures и от Виктора Логинова.
«Екатеринбург прославится теперь еще и тем, что станет первым городом встране, где есть памятник сериальному герою», - цитирует Бритченко 66.ru.
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