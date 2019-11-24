Свердловское правительство выделило миллион рублей для помощи погорельцам в Исе

Для этого губернатор области Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда один миллион рублей. Также в ведомстве уточняют что, сейчас для погорельцев ищут жильё из маневренного фонда, а также в местных гостиницах. Свою помощь предложили предприниматели.

Параллельно с этим неравнодушные люди в соцсетях и через СМИ собирают погорельцам одежду и продукты питания. Ведётся работа по восстановлению сгоревших документов, так как почти у всех жильцов они сгорели.