Свердловское правительство выделило миллион рублей для помощи погорельцам в Исе
Сегодня, 11:13ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Власти Свердловской области помогут жителям посёлка Ис, где 45 человек остались без жилья из-за пожара в многоквартирном доме, сообщает департаменте информационной политики Свердловской области.
Для этого губернатор области Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда один миллион рублей. Также в ведомстве уточняют что, сейчас для погорельцев ищут жильё из маневренного фонда, а также в местных гостиницах. Свою помощь предложили предприниматели.
Параллельно с этим неравнодушные люди в соцсетях и через СМИ собирают погорельцам одежду и продукты питания. Ведётся работа по восстановлению сгоревших документов, так как почти у всех жильцов они сгорели.
Напомним, 23 ноября в посёлке Ис в Нижнетуринском городском округе сгорел многоквартирный дом, в результате чего 45 человек остались без жилья. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.
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