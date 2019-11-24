В УБРиРе прокомментировали инцидент с выброшенными на улице Екатеринбурга документами
Сегодня, 11:52ОбществоФото: паблик «Типичный Екатеринбург»
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В «Уральском банке реконструкции и развития» пояснили ситуацию вокруг документов, выброшенных на улице Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщила TagilCity.ru представитель пресс-службы банка, на бумагах не было личных данных клиентов:
Речь не идет о данных клиентов, персональные данные наших клиентов в сохранности. Это анкеты кандидатов при устройстве на работу.
Напомним, пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором видно, как несколько десятков документов банка с фотографиями и личными данными людей лежат в снегу.
В Екатеринбурге документы с личными данными клиентов банка оказались на улице
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