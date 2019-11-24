В УБРиРе прокомментировали инцидент с выброшенными на улице Екатеринбурга документами

Как сообщила TagilCity.ru представитель пресс-службы банка, на бумагах не было личных данных клиентов:

Речь не идет о данных клиентов, персональные данные наших клиентов в сохранности. Это анкеты кандидатов при устройстве на работу.

Напомним, пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором видно, как несколько десятков документов банка с фотографиями и личными данными людей лежат в снегу.