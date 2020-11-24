Семья Усса может быть причастна к незаконной рубке леса в Красноярском крае

Они установили, что учредителем ООО «Сибирская земля» значится сын главы Красноярского края Артем Усс. Работа его структуры связана с покупкой и продажей недвижимости. «Сибирской землей» руководит некий Иван Изаков, который когда-то был экспертом по корпоративному управлению в АО КЛМ КО. Именно эта организация в наши дни вырубает лес в Красноярском крае. Компания частично принадлежит Людмиле Усс.