Семья Усса может быть причастна к незаконной рубке леса в Красноярском крае

Экс-председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко рассказала, что в регионе вырубают качественный лес. Деревья уничтожают под видом санитарной рубки. Древесину экспортируют в Китай.

Теневой оборот леса в регионе вырос уже до 40%. Компанией, которая вырубает лес, владеет жена губернатора Красноярского края. Об этом пишут «Новые известия». Ситуацию с лесом в Красноярском крае предали огласке, однако ничего не поменялось. Корреспонденты издания считают, что дело здесь одной только компанией и одной лишь женой Александра Усса не ограничивается. Журналисты провели собственное расследование. Они установили, что учредителем ООО «Сибирская земля» значится сын главы Красноярского края Артем Усс. Работа его структуры связана с покупкой и продажей недвижимости. «Сибирской землей» руководит некий Иван Изаков, который когда-то был экспертом по корпоративному управлению в АО КЛМ КО. Именно эта организация в наши дни вырубает лес в Красноярском крае. Компания частично принадлежит Людмиле Усс. Специалисты по корпоративному управлению обычно несут ответственность за связь людей, на которых оформлено предприятие с собственниками. СМИ информируют, что Иван Изаков связан с целым рядом организаций, занимающихся лесной промышленностью. Раньше Изаков числился совладельцем и ликвидатором ООО «Топ-Снаб». Его мажоритарный партнер Василий Чижиков. Он в настоящий момент трудится генеральным директором ООО «Центральное». Компания раньше принадлежала Виктору Петровичу Уссу - лицу, чье имя полностью совпадает с именем отца главы Красноярского края. Когда-то Василий Чижиков значился совладельцем ООО «Тайга Сибирская». Его партнер - Александр Александров, сегодня работает гендиректором одного из самых важных активов семьи Усса – ООО «Сибуголь». Корни этой организации уходят в офшоры, за которыми могут стоять люди, связанные с «Уралвагонзаводом», принадлежащим сейчас корпорации «Ростех» Виктора Чемезова. Подобные связи губернатора Александра Усса заметно портят отношения с крупнейшими налогоплательщиками региона, такими как «Норильский никель» или «Полюс». Например, последняя компания перерегистрировала свою дочернюю структуру в соседней Иркутской области. Да и само население Красноярского края не особо доверяет губернатору. По данным соцопроса, 54% жителей региона не верят Уссу. 51% населения недоволен его работой. При этом большинство граждан жалуются на провалы правительства в сфере экологии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter