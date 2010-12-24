Названы самые желанные подарки россиян
24 декабря 2010, 11:26Общество
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По данным ВЦИОМ, россияне дарят друг другу то, что сами бы получить в подарок не хотели.
Как пишет «Российская газета», наиболее вероятными подарками роднымроссияне называют разные сувениры, затем следуют сладости, спиртное иигрушки. Ювелирные изделия, мобильные телефоны, музыкальные центры,турпутевки готово дарить меньшее количество россиян. Эти подаркинаходятся в конце списка.
Запросы выглядят противоположно. Большинство хотели бы получитьукрашения, парфюмерию или деньги, в то время как о игрушках и CD-дискахмечтают меньше людей.
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