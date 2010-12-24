Названы самые желанные подарки россиян

Как пишет « Российская газета », наиболее вероятными подарками роднымроссияне называют разные сувениры, затем следуют сладости, спиртное иигрушки. Ювелирные изделия, мобильные телефоны, музыкальные центры,турпутевки готово дарить меньшее количество россиян. Эти подаркинаходятся в конце списка.

Запросы выглядят противоположно. Большинство хотели бы получитьукрашения, парфюмерию или деньги, в то время как о игрушках и CD-дискахмечтают меньше людей.