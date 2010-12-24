Новогодняя ночь в Нижнем Тагиле будет умеренно морозной и снежной

Он принесёт к Новому Году немного снега. В Нижнем Тагиле в праздничную ночь будет умеренно морозно: -23,-24 градуса. В северных районах области – до -30. В первые дни 2011 года осадков не будет,а вот умеренные морозысохранятся. Ночью будет до -25-ти, днём -15, -17. Между тем, территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области разослал оперативное предупреждение. Не исключено, что в предстоящие выходные в некоторых районах региона температура опустится до -35-ти, -38-ми. Возможны нарушения в работе транспорта, теплоснабжении, есть опасность обморожения.